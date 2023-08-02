Дели Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Деле (Дели, Делиев) Паниот Васильевич
Отец ребёнка: Деле Василий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Деле (Дели, Делиев) Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Деле Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дели (Делиев) Савва Васильевич
Отец ребёнка: Деле Василий
Смерть
После 1816