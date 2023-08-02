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Дели Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Деле (Дели, Делиев) Паниот Васильевич

Отец ребёнка: Деле Василий

Рождение ребёнка
1774

Сын: Деле (Дели, Делиев) Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Деле Василий

Рождение ребёнка
1780

Сын: Дели (Делиев) Савва Васильевич

Отец ребёнка: Деле Василий

Смерть
После 1816

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