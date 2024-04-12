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Жильцов Василий Никифорович

Место рождения

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Жильцов Никифор Назарович

Мать: Жильцова Мария Васильевна

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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