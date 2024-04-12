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Жильцов Василий Никифорович
Жильцов Василий Никифорович
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Древо
Место рождения
Чигари
, Завражная волость, Макарьевский уезд
Дата рождения
1842
Пол
Мужской
Отец
Жильцов Никифор Назарович
1806 г.р.
Мать
Жильцова Мария Васильевна
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Жильцов Никифор Назарович
Мать:
Жильцова Мария Васильевна
Чигари
, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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