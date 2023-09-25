Надеева Аграфена Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Надеева Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.07.1832
Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.08.1835
Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.07.1836
Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.12.1845
Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.02.1849
Сын: Надеев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно