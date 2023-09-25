Надеева Аграфена Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадеева Аграфена Сидоровна

Надеева Аграфена Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Надеева Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.07.1832

Сын: Надеев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.08.1835

Сын: Надеев Исай Васильевич

Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1836

Сын: Надеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1845

Сын: Надеев Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1849

Сын: Надеев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Надеев Василий Афанасьевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.