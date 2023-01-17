Покровская Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокровская Прасковья Александровна

Покровская Прасковья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1835

Муж: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Покровский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Покровский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Покровский Филарет Васильевич

Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Покровская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Покровский Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Покровский Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Покровский Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Покровская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1864
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close