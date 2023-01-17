Покровская Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
1839
Сын: Покровский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Покровский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Покровский Филарет Васильевич
Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Покровская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Покровский Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Покровский Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович
Сын диакона Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Покровский Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Покровская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Покровский Василий Максимович
Смерть
1864