Ушаков Николай Ильич 26.04.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушаков Николай Ильич

Место рождения

г. Бежецк, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.04.1857 ст.

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бежецк, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Новгородская губерния, Российская империя
Смерть
После 1929

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