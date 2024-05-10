Ушаков Николай Ильич
Место рожденияг. Бежецк, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения26.04.1857 ст.
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бежецк, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Новгородская губерния, Российская империя
Смерть
После 1929