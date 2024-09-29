Хватов Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХватов Михаил Максимович

Хватов Михаил Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хватов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хватов Калистрат Михайлович

Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хватов ? Погибли Всей Семьей

Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
13.11.1914

Дочь: (Хватова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.