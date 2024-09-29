Хватов Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хватов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хватов Калистрат Михайлович
Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хватов ? Погибли Всей Семьей
Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1914
Дочь: (Хватова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Хватова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно