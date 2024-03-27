Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коварская (Кузнецова) Мириам (Мария)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1872

Дата смерти

19.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1872

Отец: Кузнецов Иосиф Еремеевич

Мать: Кузнецова Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Коварский Натан

Отец ребёнка: Коварский Давид

Латвийская ССР
Рождение ребёнка
После 1906

Дочь: Лэя

Отец ребёнка: Коварский Давид

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия), Buryatia, Russia
Рождение ребёнка
После 1906

Дочь: Сара Давидовна

Отец ребёнка: Коварский Давид

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)
Рождение ребёнка
По 1906

Сын: Коварский Еремей

Отец ребёнка: Коварский Давид

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)
Рождение ребёнка
После 1907

Сын: Коварский Абрам

Отец ребёнка: Коварский Давид

Рождение ребёнка
1908

Сын: Коварский Самуил

Отец ребёнка: Коварский Давид

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия), Buryatia, Russia
Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Коварский Лев Давидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Коварский Лев Давидович

Отец ребёнка: Коварский Давид

село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)
Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Коварский Моисей Давидович

Отец ребёнка: Коварский Давид

Село Жирим Тарботайского уезда (Бурятия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коварский Давид

Смерть
19.07.1963
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище
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