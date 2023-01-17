Фатихов Карим Мерхатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961
Бракосочетание
09.08.1986
Рождение ребёнка
02.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатихова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
09.09.1989
Дочь: Динмухаметова Лариса Каримовна
Мать ребёнка: Фатихова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
07.12.1996
Мать ребёнка: Фатихова Светлана Сергеевна