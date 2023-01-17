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Фатихов Карим Мерхатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961

Отец: Фатихов Мерхат Мирзафатихович

Мать: Фатихова Фаниса Мирзахановна

Бракосочетание
09.08.1986

Жена: Фатихова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
02.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатихова Светлана Сергеевна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1989

Дочь: Динмухаметова Лариса Каримовна

Мать ребёнка: Фатихова Светлана Сергеевна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1996

Сын: Фатихов Вадим Каримович

Мать ребёнка: Фатихова Светлана Сергеевна

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