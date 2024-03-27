Тишкова (Иванова) Таисия
Место рожденияЧемизовка
Дата рождения02.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1928
Отец: Иванов Иван
Рождение ребёнка
01.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишков Николай
Рождение ребёнка
?.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишков Николай
Смерть
Неизвестно