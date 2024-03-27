Тишкова (Иванова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкова (Иванова) Таисия

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Место рождения

Чемизовка

Дата рождения

02.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1928

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова (Кузьмина) Матрена

Рождение ребёнка
01.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишков Николай

Рождение ребёнка
?.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишков Николай

Смерть
Неизвестно

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