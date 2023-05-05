Коробкина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Коробкин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Коробкин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Коробкин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Коробкин Иван Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно