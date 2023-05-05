Коробкина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Коробкин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Коробкин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Коробкин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Коробкин Иван Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробкин Иван Поликарпович

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