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Путилина Арина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Путилин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Путилина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Путилина) Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Путилина) Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Путилин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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