Путилина Арина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Путилина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Путилина) Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Путилина) Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Путилин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Путилин Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно