Адоевская Марья Михайлова
Место рождения?, , ,
Дата рождения1806
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1829
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Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Адоевский) Евдокия Трифонова
Отец ребёнка: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Адоевский Стефан Трифонов
Отец ребёнка: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов
Смерть
1854
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