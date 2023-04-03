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Адоевская Марья Михайлова

Место рождения

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Дата рождения

1806

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1829

Муж: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов

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Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Адоевский) Евдокия Трифонова

Отец ребёнка: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Адоевский Стефан Трифонов

Отец ребёнка: Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов

Смерть
1854
до

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