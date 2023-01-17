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Гафаров Анвар Гибадуллович

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1924

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Гафаров Гибадулла

Мать: Гафарова Бадрикамал Мингажевна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1977
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