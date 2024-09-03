Антонова (Буканова) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Буканова) Александра Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1906

Отец: Буканов Семён Иванович

Мать: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Василий

Рождение ребёнка
29.11.1927

Сын: Антонов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Антонов Василий

Смерть
Неизвестно

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