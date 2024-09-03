Антонова (Буканова) Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Василий
Рождение ребёнка
29.11.1927
Сын: Антонов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий
Смерть
Неизвестно