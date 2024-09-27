Баландин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти22.11.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Баландин Иван Иванович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
05.08.1934
Дочь: Баландина Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Баландина (Бородавкина) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.02.1937
Сын: Баландин Александр Степанович
Мать ребёнка: Баландина (Бородавкина) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.05.1939
Сын: Баландин Николай Степанович
Мать ребёнка: Баландина (Бородавкина) Анастасия Фёдоровна
Военная служба
С 07.07.1941 по 22.11.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погиб под Ленинградом, рядовой.
Смерть
22.11.1941