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Баландин Степан Иванович

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Место рождения

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

22.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Баландин Иван Иванович

Мать: Екатерина

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.08.1934

Дочь: Баландина Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Баландина (Бородавкина) Анастасия Фёдоровна

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Баландин Александр Степанович

Мать ребёнка: Баландина (Бородавкина) Анастасия Фёдоровна

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.05.1939

Сын: Баландин Николай Степанович

Мать ребёнка: Баландина (Бородавкина) Анастасия Фёдоровна

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
С 07.07.1941 по 22.11.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погиб под Ленинградом, рядовой.
Смерть
22.11.1941

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