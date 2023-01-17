Чесноков Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Федот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Чесноков Пётр Федотович

Мать ребёнка: не указана

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Василий Федотович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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