Кудрина (Большакова) Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрина (Большакова) Ольга Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1960

Дата смерти

20.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1960

Отец: Большаков Виталий

Мать: Большакова Надежда

Рождение ребёнка
23.09.1983

Дочь: Шатохина Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Кудрин Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубанова Марина

Отец ребёнка: Кудрин Вячеслав Владимирович

Смерть
20.09.1998
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