Кудрина (Большакова) Ольга Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1960
Дата смерти20.09.1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1960
Отец: Большаков Виталий
Мать: Большакова Надежда
Рождение ребёнка
23.09.1983
Дочь: Шатохина Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Кудрин Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубанова Марина
Отец ребёнка: Кудрин Вячеслав Владимирович
Смерть
20.09.1998