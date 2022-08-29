(Пупкова) Елена Марковна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Петр
Рождение ребёнка
1829
Сын: Баксанов Павел
Отец ребёнка: Баксанов Петр
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Баксанова) Анна
Отец ребёнка: Баксанов Петр
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Баксанова) Фекла
Отец ребёнка: Баксанов Петр
Смерть
Неизвестно