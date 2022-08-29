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(Пупкова) Елена Марковна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Петр

Рождение ребёнка
1829

Сын: Баксанов Павел

Отец ребёнка: Баксанов Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Баксанова) Анна

Отец ребёнка: Баксанов Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Баксанова) Фекла

Отец ребёнка: Баксанов Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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