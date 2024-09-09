Марина Семенова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Семенова

Марина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Василий Васильев

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.04.1864

Муж: Севастьянов Василий Севастианов

Рождение ребёнка
17.01.1868

Сын: Севастьянов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов

Рождение ребёнка
01.07.1870

Сын: Сергий Васильев

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов

Рождение ребёнка
21.02.1873

Сын: Севастьянов Арсений Васильев

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов

Рождение ребёнка
20.05.1876

Сын: Севастьянов Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов

Рождение ребёнка
14.07.1877

Дочь: (Севастьянова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов

Рождение ребёнка
20.05.1879

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов

Рождение ребёнка
19.07.1886

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.