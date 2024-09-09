Марина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.04.1864
Рождение ребёнка
17.01.1868
Сын: Севастьянов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов
Рождение ребёнка
01.07.1870
Сын: Сергий Васильев
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов
Рождение ребёнка
21.02.1873
Сын: Севастьянов Арсений Васильев
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов
Рождение ребёнка
20.05.1876
Сын: Севастьянов Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов
Рождение ребёнка
14.07.1877
Дочь: (Севастьянова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов
Рождение ребёнка
20.05.1879
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов
Рождение ребёнка
19.07.1886
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Севастианов