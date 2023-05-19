Харьковская Наталия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харьковская Анастсия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харьковский Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голосова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Алёна
Отец ребёнка: не указан