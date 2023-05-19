Харьковская Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарьковская Наталия Владимировна

Харьковская Наталия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кротов Владимир Михайлович

Мать: Кротова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харьковская Анастсия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харьковский Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голосова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Алёна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.