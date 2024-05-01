Южанина (Южанин) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Южанина (Южанин) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Южанин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южанин Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Южанин ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дудина (Южанина) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Южанин ?

Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское

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