Южанина (Южанин) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Южанин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Южанин ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дудина (Южанина) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Южанин ?
Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское