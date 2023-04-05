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Гедеонов Лаврентий Дмитриевич
Гедеонов Лаврентий Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Мужской
Отец
Гедеонов Дмитрий Андреевич
1758 г.р.
Мать
Гедеонова (Парчевская) Екатерина Филагриевна
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Гедеонов Дмитрий Андреевич
Мать:
Гедеонова Екатерина Филагриевна
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