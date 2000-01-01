Галантерник (Бахменд) Роза Геноховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукс Лариса Яковлевна
Отец ребёнка: Галантерник Яков Соломонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галантерник Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Галантерник Яков Соломонович
Смерть
Неизвестно