Галантерник (Бахменд) Роза Геноховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалантерник (Бахменд) Роза Геноховна

Галантерник (Бахменд) Роза Геноховна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бахменд Генох Хаймович

Мать: Бахменд Хая-Маша Гиршевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукс Лариса Яковлевна

Отец ребёнка: Галантерник Яков Соломонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галантерник Яков Соломонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галантерник Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Галантерник Яков Соломонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close