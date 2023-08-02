Черненко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1937

Отец: Черненко Иван Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хасавюрт Дагестан
Рождение ребёнка
30.08.1965

Сын: Черненко Юрий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ижевское, Аршалынский район, Акмолинская область
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