Черненко Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1937
Отец: Черненко Иван Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хасавюрт Дагестан
Рождение ребёнка
30.08.1965
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ижевское, Аршалынский район, Акмолинская область