Кашитская (Борисова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашитская (Борисова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Василий

Мать: Борисова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашитский Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашитский Витя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашитская Зина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашитская Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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