Кашитская (Борисова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Василий
Мать: Борисова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашитский Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашитский Витя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашитская Зина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашитская Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно