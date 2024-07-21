Ефимова (Книзева) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Книзева) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
10.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Михайлович

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Михайлович

Фрязино, Фрязино, Московская область

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