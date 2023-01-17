Кириков Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения14.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1889 ст.
Образование
1910
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На содержании отца окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Образование
1912
На содержании отца обучается в Юрьевском ветеринарном институте.
Работа или профессия
1917
Ветеринарный врач в действующей армии.
Смерть
Неизвестно