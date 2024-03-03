Фарафонов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарафонов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фарафонов Александр Никонович

Мать: Фарафонова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с Никольск, Змеиногорский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
с Никольск, Змеиногорский район, Алтайский край
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