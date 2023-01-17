Буторов Иван Александров
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Родился мой Пра2Дедушка. По девятой ревизии ему 13 лет, имя Пра2Ба мне пока ещё неведомо
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Беляева Евгения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Родилась моя ПраБабушка Евгения Ивановна