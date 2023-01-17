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Буторов Иван Александров

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Буторов Александр Прокопьев

Мать: Буторова Прасковья Фёдорова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Родился мой Пра2Дедушка. По девятой ревизии ему 13 лет, имя Пра2Ба мне пока ещё неведомо
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Беляева Евгения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Родилась моя ПраБабушка Евгения Ивановна
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