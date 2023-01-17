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Андреев Сергей Константинович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

08.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Федосеев Константин Домианович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Андреева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1902

Сын: Федосеева Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Федосеева Аккилина Дмитриевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Аккилина Дмитриевна

Смерть
08.10.1906
Громково, Богородский, Московская область
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