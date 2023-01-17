Андреев Сергей Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти08.10.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Федосеев Константин Домианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Андреева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1902
Сын: Федосеева Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Федосеева Аккилина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1906