Щербинин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербинин Кузьма

Щербинин Кузьма

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Щербинин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Гавриил Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин ктото Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербинина ктото

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close