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Васильев Гавриил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Василий Федоров

Мать: Евдокия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Плотник | Василий Федоров 42 1827 Плотник Его жена Авдотья Федорова 44 1825 Его дети Гаврила (Васильев в 1917) 21 1848 Плотник
Смерть
После 1917
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