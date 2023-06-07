Васильев Гавриил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Василий Федоров
Мать: Евдокия Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Плотник | Василий Федоров 42 1827 Плотник Его жена Авдотья Федорова 44 1825 Его дети Гаврила (Васильев в 1917) 21 1848 Плотник
Смерть
После 1917