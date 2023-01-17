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Инякин Николай [Игоревич]

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.11.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1889 г.р.

Мать

До 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1905 ст.

Отец: Инякин [Игорь] Михайлович

Мать: Инякина Вера Максимовна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1601. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей... Показать все
Смерть
Неизвестно
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