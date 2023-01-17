(Глухина) Феодосия Степанова
Место рождения
Дата рождения05.06.1835
Дата смерти01.09.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1835
Отец: Глухин Степан Ильин
Мать: Глухина Агрипина Иванова
Крещение
08.06.1835
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Тимофей Иваноф Тихоноф и Тогож села уделнаго кресьянина Андрея Гаврилова Трегубова жена Марья Ильина | Казанская церковь
Смерть
01.09.1835
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
?.09.1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви