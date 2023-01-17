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(Глухина) Феодосия Степанова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.06.1835

Дата смерти

01.09.1835

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1835

Отец: Глухин Степан Ильин

Мать: Глухина Агрипина Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.06.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Тимофей Иваноф Тихоноф и Тогож села уделнаго кресьянина Андрея Гаврилова Трегубова жена Марья Ильина | Казанская церковь
Смерть
01.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
?.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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