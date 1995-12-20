Галкина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкина Анастасия

Галкина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1916 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1910

Сын: Галкин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
06.06.1916

Сын: Галкин Павел Семенович

Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Галкин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич

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