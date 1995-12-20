Галкина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1910
Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1916
Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Галкин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Галкин Семен Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно