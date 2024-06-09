Ватрушкина (Галочкина) Варвара Игнатьева
Место рождения
Дата рождения08.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1875 ст.
Семья крестьянина собственника Галочкина Игнатия Иванова Ф. 134, о. 20, д. 13, Метрическая книга №1 с. Вороновка, Инзенский р-н, Ульяновская обл., 1875-1885 гг., 532 л., Снимок 22 из 298 Метрическая к... Показать все
Крещение
09.12.1875 ст.
Тихвинская церковь с. Вороновка
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
Смерть
Неизвестно