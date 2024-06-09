Ватрушкина (Галочкина) Варвара Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВатрушкина (Галочкина) Варвара Игнатьева

Ватрушкина (Галочкина) Варвара Игнатьева

Место рождения

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.12.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1875 ст.

Отец: Галочкин Игнатий Иванов

Мать: Галочкина Александра Еверьянова

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Семья крестьянина собственника Галочкина Игнатия Иванова Ф. 134, о. 20, д. 13, Метрическая книга №1 с. Вороновка, Инзенский р-н, Ульяновская обл., 1875-1885 гг., 532 л., Снимок 22 из 298 Метрическая к... Показать все
Крещение
09.12.1875 ст.
Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Тихвинская церковь с. Вороновка
Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Муж: Ватрушкин Павел Филиппов

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.