Яшкина Параскева Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.05.1889
25 5 1889 Яшкин Григорий Дмитриевич 19 Алексеевка 1870 Параскева Еремеевна 15 Алексеевка 1874
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Павликова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Яшкин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Яшкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Яшкин Григорий Дмитриевич
Год рассчитан точно минус 22 года от свадьбы в 1918 году. как указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
19.06.1902
Отец ребёнка: Яшкин Григорий Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно