Яшкина Параскева Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина Параскева Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1889

Муж: Яшкин Григорий Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
25 5 1889 Яшкин Григорий Дмитриевич 19 Алексеевка 1870 Параскева Еремеевна 15 Алексеевка 1874
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Павликова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Яшкин Григорий Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Яшкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Яшкин Григорий Дмитриевич

Год рассчитан точно минус 22 года от свадьбы в 1918 году. как указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
19.06.1902

Сын: Яшкин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Яшкин Григорий Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно
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