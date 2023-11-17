Шокурова Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШокурова Лидия Васильевна

Шокурова Лидия Васильевна

Место рождения

д.Идяш-Костеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шокуров Василий Андреевич

Мать: Мария Васильевна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Анатолий Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close