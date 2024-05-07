Иван Ефимович Фонарёв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 05.06.1915
Дата смерти11.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 05.06.1915
Отец: Ефим Степанович Фонарёв
Мать: Анна Яковлевна Фонарева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1935
Сын: Анатолий Иванович Фонарев
Мать ребёнка: (Анна Тимофеевна) Фонарева
Рождение ребёнка
14.12.1951
Рождение ребёнка
04.12.1953
Рождение ребёнка
26.06.1960
Смерть
11.11.1975