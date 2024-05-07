Иван Ефимович Фонарёв После 05.06.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Ефимович Фонарёв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 05.06.1915

Дата смерти

11.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
После 05.06.1915

Отец: Ефим Степанович Фонарёв

Мать: Анна Яковлевна Фонарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Анна Тимофеевна) Фонарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Анна Тимофеевна) Фонарева

Рождение ребёнка
08.11.1935

Сын: Анатолий Иванович Фонарев

Мать ребёнка: (Анна Тимофеевна) Фонарева

Рождение ребёнка
14.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Анна Тимофеевна) Фонарева

Рождение ребёнка
04.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Анна Тимофеевна) Фонарева

Рождение ребёнка
26.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Анна Тимофеевна) Фонарева

Смерть
11.11.1975

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