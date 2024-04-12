Макаров Даниил Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Даниил Арефьевич

Место рождения

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1911

Сын: Макаров Даниил Даниилович

Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Прокопьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Макаров Михаил Даниилович

Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин села Гридино
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