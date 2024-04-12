Макаров Даниил Арефьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
06.12.1911
Сын: Макаров Даниил Даниилович
Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Прокопьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1913
Сын: Макаров Михаил Даниилович
Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Прокопьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин села Гридино