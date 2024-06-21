Черникова Светлана Анатольевна 07.07.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черникова Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1965

Отец: Ензаев Анатолий Андреевич

Мать: Ензаева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
27.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черников Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
19.12.2001

Дочь: Черникова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Черников Сергей Андреевич

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