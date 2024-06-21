Черникова Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1965
Отец: Ензаев Анатолий Андреевич
Мать: Ензаева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черников Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
19.12.2001
Дочь: Черникова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Черников Сергей Андреевич