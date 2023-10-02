Разоренов (Столяров) Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разоренов (Столяров) Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1982

Отец: не указан

Мать: Разоренова Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.2007

Сын: Разоренов Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Разоренова Валерия Владимировна

Рождение ребёнка
05.06.2014

Дочь: Разоренова Алена Александровна

Мать ребёнка: Разоренова Валерия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разоренова Валерия Владимировна

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