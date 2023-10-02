Разоренов (Столяров) Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1982
Рождение ребёнка
27.07.2007
Сын: Разоренов Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Разоренова Валерия Владимировна
Рождение ребёнка
05.06.2014
Дочь: Разоренова Алена Александровна
Мать ребёнка: Разоренова Валерия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно