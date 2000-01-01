Хужахмед Шихмухаметов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХужахмед Шихмухаметов

Хужахмед Шихмухаметов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шихмухамет Зиннуров

Мать: не указана

Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close