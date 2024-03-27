Алимбеков Хусаин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимбеков Шамиль
Мать ребёнка: Алимбекова (Акчурина) Мяйсара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1913
Сын: Алимбеков Фарид
Мать ребёнка: Алимбекова (Акчурина) Мяйсара
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1947