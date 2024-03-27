Алимбеков Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимбеков Хусаин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимбеков Шамиль

Мать ребёнка: Алимбекова (Акчурина) Мяйсара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимбекова (Акчурина) Мяйсара

Рождение ребёнка
03.11.1913

Сын: Алимбеков Фарид

Мать ребёнка: Алимбекова (Акчурина) Мяйсара

Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1947

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