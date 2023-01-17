Гошно Марья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гошно Федор Иванов
Отец ребёнка: Гошно Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гошно Иван Степанов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно