Гошно Марья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Марья Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гошно Федор Иванов

Отец ребёнка: Гошно Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Иван Степанов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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