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Вагнер Петр Николаевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.05.1862

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.05.1887

Жена: Вагнер Ольга Михайловна

Супруг(-а): Ольга Михайловна Вагнер
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Вагнер Николай Петрович

Мать ребёнка: Вагнер Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор по адмиралтейству
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладюище
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