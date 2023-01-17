Вагнер Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1862
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1887
Жена: Вагнер Ольга Михайловна
Супруг(-а): Ольга Михайловна Вагнер
Рождение ребёнка
22.04.1888
Мать ребёнка: Вагнер Ольга Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор по адмиралтейству
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладюище