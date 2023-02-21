Tulokas Peter Sn
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Tulokas Anders S
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1834
Дочь: Britha T
Мать ребёнка: не указана
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.12.1838
Сын: Tulokas Esaijas S
Мать ребёнка: не указана
Лашковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно