Tulokas Peter Sn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tulokas Peter Sn

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Tulokas Anders S

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1834

Дочь: Britha T

Мать ребёнка: не указана

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.12.1838

Сын: Tulokas Esaijas S

Мать ребёнка: не указана

Лашковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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