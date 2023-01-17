Котова (Бахтюрина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бахтюрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Клавдия Миновна
Отец ребёнка: Котов Мин Яковлевич
Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Мин Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно