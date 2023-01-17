Котова (Бахтюрина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Бахтюрина) Мария Ивановна

Котова (Бахтюрина) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Новый Усад, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бахтюрин Иван Иванович

Мать: Бахтюрина Евдокия Ивановна

Новый Усад, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Клавдия Миновна

Отец ребёнка: Котов Мин Яковлевич

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Мин Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close