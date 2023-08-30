Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1847 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Segal Efraim Leibovich

Мать: Segal (Rivkind) Esta Vulfova

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shpak Morduh-Zelik Shimel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shpak Morduh-Zelik Shimel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shpak Morduh-Zelik Shimel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shpak Morduh-Zelik Shimel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shpak Morduh-Zelik Shimel

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1907

Муж: Shpak Morduh-Zelik Shimel

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