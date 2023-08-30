Shpak (Segal) Haya-Lea Afroimova
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1907