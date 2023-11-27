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Шепелёв Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Шепелёв Иван Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шепелев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шепелёв Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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