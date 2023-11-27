Шепелёв Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Шепелёв Иван Семенович
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Семен Афанасьевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шепелёв Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно